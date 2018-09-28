Воспитанник творческого центра самарского Политеха изобрёл робота-нюхача

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Воспитанник Центра технического творчества Сызранского филиала ПолитехаАлексей Алтышкин вместе с кандидатом технических наук, ведущим преподавателем Русланом Альмеевым сконструировал мобильного робота для поиска утечек в угольных шахтах. Научным руководителем проекта также выступила учитель сызранской школы № 5 Дания Артемова.Проект победил в городском этапе областного конкурса научно-исследовательских проектов «Взлёт» и IV Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке».‒ Проблема обеспечения безопасности в угольных шахтах для меня особенно важна, так как я из семьи потомственных шахтеров, ‒ пояснил актуальность своего научного исследования Алексей.Робот создан на базе аппаратной платформы Arduino и способен совершать автоматические проезды по запрограммированному маршруту без участия человека. Датчики типа MQ, установленные на роботе, определяют концентрацию углеводородных газов в окружающей среде. Для уверенного движения по маршруту в конструкции используется ультразвуковой дальномер.Робот может с максимальной точностью находить места утечек газа и оперативно передавать изображения аварийных участков оператору по беспроводному каналу Wi-Fi. В случае высокой концентрации взрывоопасных газов в воздухе робот подаст оператору сигнал тревоги.‒ Обычно занятия по робототехнике проходят в небольших группах, но с Лешей я занимался индивидуально. Он хотел собрать уникального робота. Корпус машины Алексей собрал самостоятельно, а я помог ему с монтажом электрической схемы и написанием программы, ‒ отметил наставник Руслан Альмеев.В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать внешний вид робота и доработать управляющую программу, что позволит сделать движения по маршруту более точными.