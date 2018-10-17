В Самарском политехе стартует «Венчурный Акселератор»

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Более 5 тысяч школьников самарского региона научатся создавать IT-стартапы18-19 октября в 12.00 в концертном зале первого корпуса Самарского политеха (Первомайская, 18) начнутся мотивационные лекции, а 18 октября мероприятии пройдут на площадке технопарка «Жигулевская долина». На встречи приглашены более 5 тысяч школьников 7-11 классов.На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Своими историями успеха поделятся представители опорного университета и создатели «Венчурного Акселератора», предприниматели из Поволжья, доказавшие, что в бизнесе нет возрастных ограничений и непреодолимых барьеров. Яркий пример - сервис по изучению русского языка «Как правильно», который придумал и создал 10-классник из Татарстана Азат Хасаншин. Школьник уже успел привлечь в свой проект инвестиции, и сегодня его стартап оценивается в 5 млн рублей.После участия в мотивационных лекциях школьники получат доступ к онлайн-платформе, где начинающим предпринимателям расскажут о том, как найти идею для IT-проекта и претворить ее в жизнь. Обучающий курс рассчитан на 36 дней. В финале участники презентуют проекты экспертам и инвесторам. Авторы самых проработанных идей получат от организаторов ценные подарки и три дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении в Политех. Приз за первое место – ноутбук.Образовательная программа «Венчурный Акселератор» разработана практикующими предпринимателями и экспертами венчурного рынка. Среди авторов доцент кафедры инновационных проектов в ВШКУ РАНХиГС Андрей Тамбовцев, директор по маркетингу образовательных программ, доцент НИУ ВШЭ Маргарита Зобнина, основатель LinguaLeo.com Айнур Абдулнасыров, директор по стратегии и анализу компании Mail.Ru Group Александр Горный и др.