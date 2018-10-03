В Самарской области пройдут торжества, посвященные Международному дню учителя

121

4 октября в Тольятти во Дворце культуры, искусства и творчества (г. Тольятти, Юбилейная, 8) и 5 октября 2018 года в 14.00 в Самаре в Самарском академическом театре оперы и балета (г. Самара, пл. Куйбышева, 1) состоятся торжественные собрания, посвященные празднованию Международного Дня учителя (отмечается ежегодно 5 октября).Учителя, преподаватели вузов и учреждений профессионального образования, педагоги дополнительного образования и воспитатели соберутся, чтобы получить поздравления от руководства региона и государственные награды, услышать слова благодарности и признания их профессиональных заслуг.Среди участников торжественного собрания в Тольятти – педагоги Западного, Центрального, Северо-Западного образовательных округов и городского округа Тольятти. В Самарском театре оперы и балета состоится чествование учителей Самары и ряда муниципальных образований области.Сегодня в общеобразовательных организациях Самарской области работают около 23 тысяч учителей. Они обучают свыше 330 тысяч школьников. Всего же в системе образования губернии трудятся порядка 45 тысяч педагогов, специалистов, мастеров производственного обучения и сотрудников вспомогательных служб, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com