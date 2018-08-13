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В Самарской области подведут итоги традиционного проекта IT-просвещения школьников

13 августа 2018 10:35
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В Самарской области подведут итоги традиционного проекта IT-просвещения школьников
С 2011 года в программе приняли участие почти 14 000 ребят.

В среду, 15 августа в детском центре «Березки» (г. Новокуйбышевск) состоится заключительное мероприятие по информационной безопасности и профориентации школьников с участием врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина и представителей операторов связи региона.

Программа стартовала в 2011 году. Уже восьмой год подряд сотрудники департамента информационных технологий и связи Самарской области и представители интернет-провайдеров выезжают в детские оздоровительные лагеря Самарской области с серией презентаций и семинаров. За этот период в программе приняли участие почти 14 000 школьников.

Специалисты помогают ребятам определиться с выбором средних специальных и высших учебных заведений для получения востребованных на рынке труда специальностей в области инфокоммуникаций.
Помимо этого, операторы делятся с молодым поколением правилами поведения во Всемирной паутине, основами защиты персональных данных, рассказывают о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними. Особое внимание уделяется правилам поведения в социальных сетях, психологической защиты от негативных воздействий и агрессии. Занятия проходят в игровой форме.
В 2018 году в проекте были задействованы 12 летних оздоровительных лагерей, порядка 1500 ребят смогли познакомиться с новинками в области информационных технологий и мобильной связи.
Уже пятый год подряд в мероприятии участвуют и представители проекта «Инженерная сила». Его основная цель - содействие популяризации инженерно-технических профессий, в том числе в области робототехники, среди детей и молодежи, сообщает пресс-служба облправительства.

pixabay.com


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