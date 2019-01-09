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Новости /  Общество /  Образование  

В Самарской области 70% классов учатся в режиме «пятидневки»

9 января 2019 13:51
88
В Самарской области 70% классов учатся в режиме «пятидневки»
Переход на пятидневную учебную неделю зависит от возможности образовательной организации.

Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме «пятидневки», сообщило министерства образования и науки Самарской области в twitter, отвечая на вопрос, заданный местной жительницей губернатору Дмитрию Азарову: «Рассматривался ли вопрос о переводе МБОУ (школы, лицеи, гимназии) на пятидневную учебную неделю?»
Ректор СамГМУ Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

«Не везде сразу можно перейти к такой схеме. Есть такие вещи, как учебный план и возможности образовательной организации. При переходе не должно пострадать качество образовательного процесса», - пояснили представители регионального министерства образования и науки.

Напомним, вопрос перехода пятидневную учебную неделю обсуждался властями и жителями губернии в прошлом году, пишет АиФ Самара.


pixabay.com
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