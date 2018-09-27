В Самарский политех прибыл с первым визитом аспирант Ганноверского университета

108

В Самарском политехе стартовала совместная работа ученых опорного вуза и аспиранта института электротехнологий Ганноверского университета имени Готфрида Вильгельма Лейбница Марко Балданы.– Я – итальянец, окончил Падуанский университет, но для аспирантуры выбрал Ганноверский. Там же познакомился с представителями Самарского политеха, с научной школой профессора Эдгара Рапопорта в области методов оптимизации и управления системами с распределенными параметрами. В моей диссертации есть раздел, посвященный этой теме, и мне крайне интересно решать научные задачи в заданной области вместе с самарскими учеными, сравнивать программные продукты, которые мы используем, – отмечает аспирант.В рамках научного проекта, в частности, Марко Балдана занимается процессом индукционной закалки, результаты этих исследований будут представлены и опубликованы через год, по окончании стажировки иностранного гостя. Изыскания стали продолжением многолетних международных исследований, которые проводятся в Политехе.– В прошлом году исполнилось 20 лет с начала нашего сотрудничества с Ганноверским университетом, за это время мы реализовали как образовательные, так и научные проекты, провели целый ряд семинаров и опубликовали научные статьи. Взаимодействие с нашим партнером тесно ведется и сейчас, ежегодно 4-5 молодых людей – ими могут быт быть студенты, магистранты или аспиранты Политеха – ездят в Ганновер на стажировку. В свою очередь, преподаватели из Германии тоже читают у нас лекции, а аспиранты, как, например, Марко, проходят стажировку, – рассказывает профессор кафедры «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов» (УСАТСК) теплоэнергетического факультета Самарского политеха Юлия Плешивцева.Сотрудничество ведется на базе электротехнологических специальностей вузов по европейской программе академических обменов Erasmus, а также при поддержке Германской службы академических обменов DAAD на стипендию имени Леонарда Эйлера (Leonhard Euler-Programm).