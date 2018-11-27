В Самаре пройдет следующая встреча книжного клуба на французском языке

103

12 декабря пройдет следующая встреча книжного клуба на французском языке. К этой встрече организаторы предлагают почитать произведения Жан-Мари Гюстава Леклезио, лауреата премии Ренодо и Нобелевской премии по литературе 2008 года.Встреча пройдет 12 декабря в 18.30 в кофейне Cantina Muka (ул.Максима Горького, 79Б).Вход свободный.Клуб предназначен для тех, кто имеет уровень французского языка В1 и выше (16+).