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Новости /  Общество /  Образование  

В СамГУ прошла защита дипломных работ слабослышащих и глухих студентов

26 июня 2018 13:27
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В СамГУ прошла защита дипломных работ слабослышащих и глухих студентов
22 человека стали квалифицированными специалистами.

В самарском университете прошла защита дипломных работ слабослышащих и глухих студентов. Сегодня 22 человека стали квалифицированными специалистами. Проект стартовал в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова, который тогда занимал пост главы г. о. Самара, сообщает Департамент информационной политики региона.
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Комментарии



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