Я нашел ошибку
Главные новости: 
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Самое длительное в этом веке затмение Луны состоится сегодня
Самое длительное в этом веке затмение Луны состоится сегодня
Разрушенный фонтан в сквере Санфировой у Дома молодежи в Самаре демонтируют
Разрушенный фонтан в сквере Санфировой у Дома молодежи в Самаре демонтируют
Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии
Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии
В Волжском районе Самарской области нашли более 500 артиллерийских боеприпасов
В Волжском районе Самарской области нашли более 500 артиллерийских боеприпасов
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
В Самаре испытают тепловые сети Самарской ГРЭС и Привокзальной котельной
В Самаре испытают тепловые сети Самарской ГРЭС и Привокзальной котельной
В субботу в 11 часов в сквере
В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста
сегодня  Пятница, 27 июля, 10:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/07:
USD 62.95
-0.13
EUR 73.82
0.07
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта

27 июля 2018 09:16
248
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы.

По традиции сотрудники и студенты нефтетехнологического факультета опорного университета принимали участие в ежегодной комплексной научной экспедиции по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений юго-востока Самарской области.

По триасовой фауне было собрано более 50 образцов, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся. Необычной находкой явились остатки посткраниального скелета (более 170 фрагментов) одной особи лабиринтодонта, обнаруженные в прослое глины. Значительный геологический материал пополнит музейные фонды и будет использован в интерактивных экскурсиях и мероприятиях. Собраны также зоологические материалы по современным млекопитающим и гербарные образцы растений, из них несколько редких и краснокнижных видов.

В этом году экспедиция прошла в новом уникальном формате. По инициативе сотрудников кафедры «Геология и геофизика» опорного университета была организована первая полевая геолого-палеонтологическая школа.

В работе школы приняли участие девять студентов нефтетехнологического факультета Политеха. В следующем году геолого-палеонтологическая школа откроется вновь, сообщает пресс-служба вуза.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 июля 2018  01:37
В субботу в 11 часов в сквере
В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста
  Социум
454
27 июля 2018  00:52
Гендиректор НИИ парашютостроения первым испытал новый десан.тный парашют Д-14 «Шелест», созданный на предприятии. Изделие способно нести нагрузку до 160 кг, а его укладка занимает всего 15 минут
НИИ парашютостроения «Ростеха» испытал новую продукцию на своем гендиректоре
Гендиректор НИИ парашютостроения первым испытал новый десантный парашют Д-14 «Шелест», созданный на предприятии. Изделие способно нести нагрузку до 160 кг, а... Социум
298
26 июля 2018  23:59
Матвиенко заявила о необходимости «гуманизировать» ответственность за репосты в соцсетях.
«Перегибы — они очень вредны и малоэффективны»
Матвиенко заявила о необходимости «гуманизировать» ответственность за репосты в соцсетях.   Социум
201
Весь список

Здравоохранение
26 июля 2018  18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный Центр на базе Самарской гериатрической больницы.
Светлана Булгакова: "Наша цель не просто сделать человека долгожителем, но и помочь ему радоваться каждому дню"
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
202
26 июля 2018  18:20
Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на  стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
214
26 июля 2018  18:01
Еще одна очень важная задача - трудоустройство инвалидов.
Елена Удовенко: "О проблеме ментальной инвалидности нужно говорить открыто"
Еще одна очень важная задача - трудоустройство инвалидов.  Здравоохранение
175
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
185
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
511
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
347
Весь список
Туризм
27 июля 2018  09:57
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
30
24 июля 2018  11:40
Жигулевск вошел в топ-10 малых городов России для путешествий и отдыха в августе
Жигулевск вошел в топ-10 малых городов России для путешествий и отдыха в августе
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
239
23 июля 2018  09:13
Все клиенты
Все клиенты "Натали Турс" благополучно вернулись домой
 Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
307
Весь список
Образование
27 июля 2018  09:16
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
185
26 июля 2018  18:31
Работа учителем английского в Китае
 В последние годы все большую популярность обретает работа учителем английского в Китае . Чем же эта страна так привлекает, и какие преимущества есть в этой... Образование
45
26 июля 2018  14:43
В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний.
Самарский политех ищет стартапы
 В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний.  Образование
187
Весь список

Культура
25 июля 2018  10:58
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Он состоится в Красноярском районе. Культура
423
24 июля 2018  09:22
Самарцев приглашают на фестиваль песен в день памяти Владимира Высоцкого
Самарцев приглашают на фестиваль песен в день памяти Владимира Высоцкого
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
290
23 июля 2018  12:33
88 театральный сезон в самарском оперном театре откроется 7 сентября
88 театральный сезон в самарском оперном театре откроется 7 сентября
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
356
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
913
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1158
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1174
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
290
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
372
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
831
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
646
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
673
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
844
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1312
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1246
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2959
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2028
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3186
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
496
Весь список

Мероприятия
В Самарской области вручили удостоверения еще 11 общественным экологическим инспекторам
Эксперты ОНФ обсудили систему выявления талантливой молодежи в Самарской области на примере олимпиады «Я-профессионал»
4 августа на УСЦ "Чайка" состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда