Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
27 июля 2018 09:16
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По традиции сотрудники и студенты нефтетехнологического факультета опорного университета принимали участие в ежегодной комплексной научной экспедиции по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений юго-востока Самарской области.
По триасовой фауне было собрано более 50 образцов, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся. Необычной находкой явились остатки посткраниального скелета (более 170 фрагментов) одной особи лабиринтодонта, обнаруженные в прослое глины. Значительный геологический материал пополнит музейные фонды и будет использован в интерактивных экскурсиях и мероприятиях. Собраны также зоологические материалы по современным млекопитающим и гербарные образцы растений, из них несколько редких и краснокнижных видов.
В этом году экспедиция прошла в новом уникальном формате. По инициативе сотрудников кафедры «Геология и геофизика» опорного университета была организована первая полевая геолого-палеонтологическая школа.
В работе школы приняли участие девять студентов нефтетехнологического факультета Политеха. В следующем году геолого-палеонтологическая школа откроется вновь, сообщает пресс-служба вуза.
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