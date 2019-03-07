Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».

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Участники представляют различные предметные области преподавания, в том числе: 7 учителей русского языка и литературы, 1 учитель математики, 2 учителя начальных классов, 3 учителя иностранных языков, 2 учителя истории и обществознания, 1 учитель биологии, 2 учителя физической культуры, 2 учителя географии, 1 учитель химии. Из сельских школ в конкурсе участвуют 5 педагогов, 16 – из городских школ. В числе конкурсантов есть 8 молодых педагогов (до 30 лет).В рамках программы Конкурса пройдут следующие мероприятия:11 марта - «Я – Учитель» (место проведения: конференц-зале гостиницы «Ариадна»);12-14 марта - «Учебное занятие» (место проведения: МБОУ «Школа № 53» г.о.Самара).15-16 марта - «Классный час» (место проведения: МБОУ «Школа № 53» г.о.Самара).После данных конкурсных мероприятий будет определена пятерка финалистов конкурса, которая 18 марта в конференц-зале гостиницы «Ариадна» проведет мастер-классы.Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019» состоится в апреле.Фото: pixabay.com