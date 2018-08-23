Самарцев приглашают принять участие в традиционном франко-немецком сити-квесте по историческому центру города

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Альянс Франсез Самара и Центр Немецкого языка в Самаре приглашают принять участие в традиционном франко-немецком сити-квесте по историческому центру города Самары.Участникам надо будет правильно ответить на все вопросы или выполнить задания, посетив определенные места в исторической части города за максимально короткое время.Все участники квеста будут разделены на команды, которые получат маршрутные листы. Маршрутный лист участников составлен из вопросов и заданий, которые касаются истории, культуры, быта и гастрономии стран, говорящих на французском и немецком языке. Квест позволит участникам лучше узнать историю своего города, понять взаимосвязь русской, франкофонных и немецкоговорящих культур, лучше познакомиться с историческим и культурным наследием родного города.Победившая команда будет награждена призами.Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться по тел. 270 85 13 или по эл. почте сulture-samara@afrus.ru до 24 августа (16ч). В игре можно принимать участие индивидуально или представить команду, состоящую из 7 человек. К участию в квесте приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет и старше. Обязательным условием является присутствие в команде как минимум одного совершеннолетнего участника. Знание французского или немецкого языка приветствуется. Участие бесплатное.При регистрации укажите ваши имя и фамилию, телефон, e-mail, возраст участника и какими иностранными языками вы владеете.Время проведения мероприятия: 26 августа с 11 до 14ч.О месте сбора для игры будет сообщено участникам после регистрации.