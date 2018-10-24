Самарцам покажут выставку о Параде 1941 г. в Куйбышеве

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23 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Свидетели истории. Участники и организаторы Парада 1941 г. в Куйбышеве».В экспозиции областной научной библиотеки фото- и видеодокументы о событиях 7 ноября в Куйбышеве.На открытии выставки в СОУНБ выступил Андрей Бондаренко – известный исследователь темы, специальный корреспондент центрального органа Министерства обороны РФ газеты «Красная звезда» в Самаре (с 2009 г.), полковник в отставке, посвятивший много лет изучению военной истории и патриотическим подвигам наших земляков. Гости узнали, как были собраны уникальные материалы. Подспорьем автору послужили, в том числе, документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Автору предстояло изучить огромный массив документов. За особенно важные пришлось даже платить, например, за присланную из Государственного архива Российской Федерации копию записки Климента Ворошилова Сталину по результатам Парада.Выставка продлится до 16 ноября.