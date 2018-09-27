Самарский университет подтвердил позиции в глобальном рейтинге Тimes Higher

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва вошел в число лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) за 2018 год. В российской части списка вуз вышел на 14-ю позицию среди 35 университетов страны, подтвердивших свою конкурентоспособность на мировом уровне.Об этом говорится в распространенном в среду, 26 сентября, глобальном исследовании THE World University Rankings 2019, которое включает в себя в общей сложности 1250 лучших вузов планеты из 86 стран.Россию в рейтинге лучших университетов планеты представили 35 вузов. Помимо обширной группы университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, его участниками стали вузы всего лишь из 14 регионов России. Томск, Новосибирск, Казань и Пермь представлены 2 университетами, по одному вузу представляют Самара, Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Волгоград и Воронеж.В глобальном рейтинге Самарский университет находится в группе вузов, занявших позиции 801-1000 данного исследования. В этой же группе расположились еще три российских университета.