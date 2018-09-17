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Самарский политех запатентовал свой бренд

17 сентября 2018 12:39
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Самарский политех запатентовал свой бренд
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак университета.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака «Самарский политех».

– Свидетельство о регистрации удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право университета на его использование, – поясняет начальник управления имущественных отношений Самарского политеха Андрей Чернецов. – Как правообладатель вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет незаконно использоваться наш или тождественный ему товарный знак.

В России исключительное право на товарный знак или, другими словами, на обозначение, служащее средством индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, охраняется государством. В случае нарушения этого права правообладатель, согласно статье 1515 Гражданского кодекса РФ, может потребовать от нарушителя возмещение убытков или выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (определяется по усмотрению суда в зависимости от характера нарушения) или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Напомним, ребрендинг вуза, в результате которого у него появился новый товарный знак, прошел в 2017 году. Знак своей формой напоминает Самарскую область, в центре которой расположен наш Политех. Разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштаб деятельности университета. Изображение символизирует также постоянное движение, поиск нового. В линиях можно увидеть и папиллярный узор пальца руки, личного идентификатора человека. Таким образом здесь нашли отражение уникальный характер и неповторимая история вуза.
Неотъемлемой частью знака являются слова «Самарский политех», основа его цветовой палитры – российский триколор.
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