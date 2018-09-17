Самарский политех запатентовал свой бренд

202

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака «Самарский политех».– Свидетельство о регистрации удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право университета на его использование, – поясняет начальник управления имущественных отношений Самарского политеха Андрей Чернецов. – Как правообладатель вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет незаконно использоваться наш или тождественный ему товарный знак.В России исключительное право на товарный знак или, другими словами, на обозначение, служащее средством индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, охраняется государством. В случае нарушения этого права правообладатель, согласно статье 1515 Гражданского кодекса РФ, может потребовать от нарушителя возмещение убытков или выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (определяется по усмотрению суда в зависимости от характера нарушения) или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.Напомним, ребрендинг вуза, в результате которого у него появился новый товарный знак, прошел в 2017 году. Знак своей формой напоминает Самарскую область, в центре которой расположен наш Политех. Разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштаб деятельности университета. Изображение символизирует также постоянное движение, поиск нового. В линиях можно увидеть и папиллярный узор пальца руки, личного идентификатора человека. Таким образом здесь нашли отражение уникальный характер и неповторимая история вуза.Неотъемлемой частью знака являются слова «Самарский политех», основа его цветовой палитры – российский триколор.