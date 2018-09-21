Самарский политех выиграл конкурс проектов фестиваля «От Винта!»

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На международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» подведены итоги конкурса проектов регионов. В число победителей вошли представители Самарского политеха – студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин факультета машиностроения, металлургии и транспорта. Напомним, на демонстрационной площадке фестиваля они презентовали макет гелиолитографической лаборатории для 3D-печати кирпичей на Луне– Проект Политеха был назван в числе лучших не только благодаря инновационной идее, – говорит Алексей Демин. – На церемонии награждения руководитель фестиваля Виктория Соболева отметила высокую мобильность нашего гелиолитографа – простоту и быстроту его сборки и транспортировки.Награда победителям – сертификат на участие в витрине проектов фестиваля «От винта!» в рамках русской научной гуманитарной экспедиции, которая пройдет с 9 по 24 октября. Таким образом, делегация Политеха представит проект гелиолитографической лаборатории в Словакии, Австрии, Италии и Польше.Победителями фестиваля, отправляющимися в тур по Европе, стали также представители Ростовской и Волгоградской областей. Участники из Краснодарского края награждены поездкой в Шанхай.– На фестивале мы приобрели серьезный опыт общения с людьми в процессе презентации проекта, – делится впечатлениями Богдан Квитко. – Школьникам мы должны были как можно проще и понятней объяснить суть работы гелиолитографа. С экспертами, напротив, мы общались на «техническом» языке, используя профессиональную терминологию. Оценил наш проект и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Напомним, что гелиолитограф создается в рамках стратегического проекта «Полигон технологий» в соответствии с программой развития опорного университета.