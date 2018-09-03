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Новости /  Общество /  Образование  

Опорный вуз региона СамГТУ отметил день знаний

3 сентября 2018 13:07
87
Опорный вуз региона СамГТУ отметил день знаний
С началом нового учебного года студентов поприветствовал Дмитрий Азаров.

Опорный вуз региона СамГТУ отмечает день знаний. Линейка первокурсников прошла на набережной реки Волга. С началом нового учебного года студентов поприветствовал выпускник университета, Глава региона Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики региона.

Фото департамента.

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Комментарии



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