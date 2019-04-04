Общественная палата запустит экспертизу реформы образования в России за 25 лет
4 апреля 2019 09:51
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Общественная палата РФ в ближайшее время намерена начать масштабную экспертизу реформы образования в России за последние 25 лет, особое внимание будет уделено оценке системы подготовки кадров, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
"Мы будем запускать большую общественную экспертизу законодательства и вообще итогов реформы образования за последние 25 лет именно с точки зрения подготовки кадров... Этот проект начнётся буквально на этой неделе или в начале следующей недели. С такой инициативой выступил секретарь нашей палаты Валерий Фадеев", - рассказала РИА Новости Дудова.
Она пояснила, что Общественная палата по закону имеет право на проведение такой экспертизы, ситуация будет исследоваться через систему социологических опросов, анализ документов, связанных с подготовкой кадров в системе общего, высшего и среднего профессионального образования, и информации из открытых источников.
Дудова напомнила, что недавний опрос общественного мнения по статусу учителя в России "показал, что есть проблемы с современным учителем".
"Поэтому мы решили, что мы возьмём для общественной экспертизы итоги 25-летней реформы образования, связанные именно с обеспечением кадрами системы образования: начиная от подготовки до оценки деятельности. Мы должны провести эту большую работу, проделать в течение трёх месяцев. Затем мы подготовим большую аналитическую записку, будем проводить и пресс-конференции, и слушания", - говорит собеседница агентства.
Дудова отметила, что сотрудничать с Общественной палатой уже согласились "ведущие специалисты в области социологических опросов и аналитической работы".
Общественница напомнила, что в национальном проекте "Образование" вопрос повышения статуса учителя выделен особо, в частности в рамках нацпроекта предусмотрены программы повышения качества подготовки педагогических кадров.
"Государство должно повернуться к педагогу лицом. Потому что все перевернулось у нас. Если раньше у нас в учителя шли лучшие, и это было почетно, то на сегодняшний день это не всегда так", - считает член ОП РФ.
Фото pixabay.com
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