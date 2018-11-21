Новые грани литературы и музыки откроются в проекте «Имена России» в Самаре

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22 ноября в 19:00 Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14А) приглашает в галерею «Новое пространство» на литературно-музыкальную программу «Имена России» (6+).Экспериментальный проект объединил талантливых самарских литераторов и музыкантов с целью привлечь внимание публики к выдающимся образцам литературы и музыкальной культуры. Редко узнаваемые, непопулярные стихи прозвучат в оригинальном музыкальном сопровождении ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.Руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова отмечает: «Проект «Имена России» стартовал в сентябре этого года в самарских парках как возможность привлечь внимание к выдающимся отечественным литераторам и национальной музыкальной культуре разных стран. Эксперимент оказался удачным, и мы решили продолжить его в пространстве библиотеки. Соответствие музыкальных и литературных произведений было подобрано очень тщательно. Нетипичное звучание классических композиций, созданное сочетанием народных инструментов и скрипки, придает особый колорит и пробуждает интерес к открытию новых культурных горизонтов».Программа в библиотеке включает музыкальные шедевры выдающихся отечественных композиторов XIX–XX веков (П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, И. Дунаевский, Н. Фомин и др.). Самарские литераторы представят лучшие образцы русской поэзии XIX–XX веков (К. Прутков, А. Пушкин, Ф. Тютчев, В. Набоков, Н. Гумилев, В. Рождественский, Н. Гоголь, И. Бродский, К. Бальмонт, Д. Самойлов, Б. Пастернак, С. Есенин).Вход свободный.