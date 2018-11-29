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Финал «Венчурного акселератора» пройдет в самарском Политехе

29 ноября 2018 13:38
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Финал «Венчурного акселератора» пройдет в самарском Политехе
Школьники Самары и Тольятти презентуют свои стартапы 1 декабря.

В нашем городе завершает работу «Венчурный акселератор» – проект, организованный опорным университетом при поддержке департамента образования г.о. Самара, региональных министерства образования и науки и департамента информатизации и связи, а также кванториумов областной столицы и Тольятти. Партнерами проекта являются ИТ-компании «Фронтайм», «Дримстади» и «СМС-информационные технологии».
Участниками акселератора стали 275 школьников. На протяжении полутора месяцев они проходили онлайн-обучение, изучали теорию технологичного бизнеса, а также работали над созданием собственных проектов. Проверить бизнес-навыки и пройти путь предпринимателя ребятам помогали персональные наставники – специалисты в ИТ-сфере. За время обучения школьники смогли собрать команду, придумать идею для бизнеса, проверить ее на потенциальных пользователях, разработать минимальную версию продукта, посчитать экономику и создать презентацию для инвестора.
Выполняя этапы программы, участники получали конкурсные баллы. 25 команд, набравших наибольшее количество баллов, получили приглашение в финал конкурса, который состоятся 1 декабря в 10:30, по адресу: ул. Галактионовская, 141, корпус 6, аудитория 37. Здесь школьники встретятся с инвесторами и экспертами ИТ-бизнеса, презентуют свои проекты и поборются за главные призы – ноутбук и подарки от партнеров «Венчурного акселератора», компаний «Фронтайм», «Дримстади» и «СМС-информационные технологии». Все финалисты получат также сертификаты о прохождении образовательной программы.

Проректор по инновационной деятельности Политеха Константин Савельев отмечает, что каждый финалист получит также три дополнительных балла при поступлении в опорный университет.
– Нам нужны инициативные ребята, готовые делать свои стартапы, менять мир вокруг себя, развивать свои проекты, – говорит он. – Даже после окончания акселератора мы планируем продолжать работать со школьниками, привлекать их в проекты университета.

По словам основателя проекта «Венчурный Акселератор» Александра Румянцева, люди с развитыми предпринимательским навыками всегда будут востребованы в современном мире.
– Тот путь, который проделали в акселераторе эти ребята, безусловно, не останется незамеченным в их будущем, – отмечает он. – Они исследовали потребителя, тестировали каналы продаж и, тем самым, повышали свою финансовую грамотность в целом. Школьники смогли приобрести необходимые компетенции – лидерские качества, умение принимать решения в сложных ситуациях, личная эффективность, управление командой.


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