Акция «Виват, студент! Виват, библиотека!» пройдет в Самаре

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1 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует ежегодная акция «Виват, студент! Виват, библиотека!», девиз которой в этом году «Делаем информацию доступнее!». В течение всего месяца для учащихся школ, студентов, аспирантов и преподавателей проводятся консультации, обзоры-практикумы, творческие встречи, организуются экскурсии, которые знакомят с фондами и услугами библиотеки. Участники акции научатся самостоятельно ориентироваться в библиотеке, быстро и легко находить нужную информацию.Из циклов консультаций «Информационный марафон» и «Навигация в цифровом мире» студенты и аспиранты узнают о многообразии библиографических ресурсов интернета, а также о полнотекстовых ресурсах, доступ к которым предоставляется на территории библиотеки, и о том, как с ними работать.Традиционно пройдут встречи с нейтив спикерами, на которых все желающие смогут принять участие в беседах на французском, испанском и итальянском языках.Кроме того, в рамках акции 20 сентября в 18:00 состоится встреча с самарским писателем и журналистом Андреем Олехом.В течение сентября во всех отделах работают выставки литературы, наглядно демонстрирующие богатство и разнообразие фондов главной библиотеки региона.Запись на консультации, экскурсии и другие мероприятия библиотеки ведется в группе «Виват, студент! Виват, библиотека!» во «ВКонтакте»: vk.com/vivastudent и по телефону 335-68-53.Численность групп от 10 до 30 человек.Акция продлится до 30 сентября.Фото pixabay.com