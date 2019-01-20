30 января в Самаре пройдет встреча книжного клуба на французском языке
20 января 2019 10:27
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30 января в Самаре пройдет следующая встреча книжного клуба на французском языке. К этой встрече предлагают прочесть одно из произведений французской писательницы Катрин Панколь.
Встреча пройдет 30 января в 18.30 в кофейне "Комод" (ул.Галактионовская, 130).
Вход свободный! Клуб предназначен для тех, кто имеет уровень французского языка В1 и выше, сообщает Альянс Франсез Самара.
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