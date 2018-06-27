788 выпускников самарских школ награждены медалями «За особые успехи в учении»

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Поздравить вчерашних школьников с высокими достижениями и пожелать им дальнейших успехов в «Грацию» приехали Глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев и участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города и области Владимир Чудайкин. Также свои поздравления лучшим выпускникам областной столицы передал Глава региона Дмитрий Азаров:«Дорогие ребята! Вы уже многое сделали для того, чтобы быть успешными. Каждый из вас уже авторитет для своих друзей и одноклассников, однако это еще только начало становление вас как личностей, профессионалов и достойных граждан нашей страны», - прозвучало в приветственном адресе Главы региона.В этом году стены самарских школ покинули 5074 выпускников 11-х классов и всем им пришлось пройти через итоговую государственную аттестацию. На сегодняшний день получены результаты ЕГЭ по 7 предметам: географии, информатике и ИКТ, математике, химии, истории, русскому языку и обществознанию. Но уже известно, что количество стобалльных результатов составило 32. При этом один из выпускников Самарского лицея информационных технологий Глеб Ткач набрал 100 баллов по двум предметам – по русскому языку и информатике и ИКТ.Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).«Вы очень целеустремлённые, и многие из вас наверняка уже определились, в каком вузе учиться, чему посвятить дальнейшую жизнь. Мне искренне хочется, чтобы вы все остались жить, получать образование и работать в Самаре и Самарской области, вы действительно здесь очень нужны. Регион предоставляет вам широкий спектр возможностей: именно для вас, молодых лидеров, сейчас разрабатываются программы и кадровые проекты, в которых вы можете принять участие уже в этом году, став студентами начальных курсов», - отметила Елена Лапушкина.Также во время торжественной церемонии были награждены отличники учебы. В этом году медалей «За особые успехи в учении» удостоены 788 выпускников образовательных учреждений Самары, сообщает пресс-служба администрации Самары.