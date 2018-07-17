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Новости /  Общество /  Образование  

77-летний россиянин сдал ЕГЭ

17 июля 2018 11:47
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77-летний россиянин сдал ЕГЭ В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018.

В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. 77-летний мужчина сдавал профильный экзамен по математике и физику. Об этом РТ сообщили в пресс-службе ведомства. По словам сотрудников Рособрнадзора, люди старшего возраста чаще сдают ЕГЭ для последующего получения высшего образования.

Не исключено также, что 77-летний мужчина просто хотел проверить свои интеллектуальные способности, передает Радио Маяк.
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Комментарии



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