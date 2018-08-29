"Набор первоклассника" в России резко подорожал
29 августа 2018 13:37
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Специалисты "АТОЛ онлайн" (поставщик IT-оборудования в ретейле) выяснили, сколько стоит "Набор первоклассника — 2018" в интернет-магазинах. Как оказалось, готовиться к учебному году лучше в феврале — тогда набор стоил на 16,7% дешевле, чем в августе.
Сумма среднего чека на покупку базовых товаров для первоклассника в июле-августе составила 8150 рублей. Для сравнения: в марте-феврале всё то же самое можно было купить за 6982 рубля. Впрочем, сэкономили на покупках немногие родители. Ближе к концу лета денежный оборот в категории школьных товаров вырос в интернет-магазинах на 56%. В количественном выражении рост составил 52%. Самые востребованные товары из "школьного набора" — сумки для обуви, рюкзаки и пеналы.
Так, оборот по категории "Сумки для обуви" в денежном выражении вырос на 91%, в количественном — на 91,4%, а вот средний чек стал меньше на 2,5% (176 против 181 рубля).
В категории "Рюкзаки" рост оборота в денежном выражении составил 82%, в количественном — 76%. Заметно вырос и средний чек — на 24,2% (2605 против 3438 рублей).
В категории "Пеналы" рост в денежном выражении был на уровне 77%, в количественном — 74%. Средний чек тоже вырос, но несильно — на 10% (738 против 821 рубля).
— В 2018 году родители решили начать подготовку к первому сентября во второй половине июля — на этот период пришёлся пик продаж, — пояснила Лайфу руководитель бизнес-проекта "АТОЛ онлайн" Юлия Носова. — Это на пару недель раньше, чем в прошлом году.
Фото pixabay.com
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