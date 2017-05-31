9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
31 мая 2017 11:34
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Сегодня, 31 мая проходит первый обязательный Единый государственный экзамен основного периода, влияющий на получение школьного аттестата - математика базового уровня, пишет Самру.ру.
Заявления на участие в экзамене подали 9155 выпускников Самарской области. КИМы ЕГЭ базового уровня содержат 20 заданий, на решение которых отводится три часа (180 минут).
15 пунктов сдачи экзамена будут функционировать в Самаре: школы № 174, 32, 101, 150, 118, 74, 6, 41, 43, 45, 102, 63, 28, 166; гимназия № 11. Для 84 ребят с ограниченными возможностями здоровья в пунктах проведения экзаменов будут созданы все необходимые условия, так, один участник будет писать работу с использованием шрифта Брайля.
Результаты ребята получат не позднее 14 июня.
2 июня выпускникам предстоит написать ЕГЭ по математике профильного уровня.
Фото pixabay.ru.
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