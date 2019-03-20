20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
20 марта 2019 11:24
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В соответствии с единым расписанием проведения единого государственного экзамена с 20 марта по 10 апреля пройдет досрочный период проведения ЕГЭ.
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека.
Досрочный период ЕГЭ ориентирован, в основном, на участие выпускников прошлых лет. Как правило, они сдают ЕГЭ, чтобы улучшить уже имеющийся результат или сдать необходимые для поступления дополнительные предметы.
Для участников досрочного периода будет открыт один пункт проведения экзаменов в Самаре - на базе МБОУ «Гимназия № 11».
Первые экзамены досрочного периода - ЕГЭ по географии (сдают 4 человека) и литературе (31 человек). Результаты ребята смогут получить 1-2 апреля (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).
Во всех аудиториях ППЭ организуется видеонаблюдение в режиме он-лайн. Контроль над соблюдением процедуры ЕГЭ будут осуществлять члены ГЭК, общественные наблюдатели и он-лайн наблюдатели. В пункте используются технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и сканирования бланков участников в ППЭ.
Следующий экзамен назначен на 22 марта, в этот день пройдет экзамен по русскому языку, сообщает пресс-служба облправительства.
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