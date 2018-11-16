Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»

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В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническаябольница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ Самарской области «Большеглушицкая ЦРБ». Мероприятие прошло при организационной поддержке Министерства здравоохранения Самарской области.Практика выездов врачей лечебного учреждения в сельские районы области реализуется в рамках задачи, поставленнойпо увеличению средней продолжительности жизни до 80 лет и более, а также по указаниюо необходимости проведения организационной реформы в системе здравоохранения региона с целью повышения качества и доступности медицинской помощи.Жителей Большеглушицкого, Пестравского и Большечерниговского районов осмотрели врач-нейрохирург, сосудистый хирург, ортопед, проктолог, кардиолог, эндокринолог, эндоскопист и врач функциональной диагностики. В результате выезда специалисты оказали высококвалифицированную медицинскую помощь 126 пациентам, восемнадцать из которых получили направление на плановое лечение в специализированные отделения больницы им. Н.И. Пирогова.Данная форма работы позволяет пациентам получить без выезда за пределы места жительства помощь специалистов областного учреждения здравоохранения, в числе которых «узкие» специалисты, отсутствующие в штате ЦРБ. «В случае выявления патологии пациенты получили направления в соответствующие лечебные отделения, что позволяет оперативно начать процесс лечения, в том числе в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи и сократить нормативные сроки её ожидания», - отметилСельские жители положительно оценили данную практику оказания медицинских услуг и выразили пожелания в её продолжении на регулярной основе.