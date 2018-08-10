iPhone X оказался мощнее Samsung Galaxy Note9
10 августа 2018 23:38
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Казалось бы, новинке ничто не мешало стать одним из самых производительных смартфонов на рынке. Но в искусственных тестах Galaxy Note9 проиграл анонсированному почти год назад iPhone X.
Судите сами. Тест производительности в Geekbench 4:
iPhone X — 10 357 баллов
OnePlus 6 — 9 088
Galaxy Note9 — 8 876
А вот результаты тестирования Slingshot Extreme (от 3DMark):
OnePlus 6 — 5 124 балла
iPhone X — 4 994
Galaxy Note9 — 4 639
LG G7 — 4 201
Единственное, в чем Galaxy Note9 превосходит iPhone X — это яркость дисплея (604 против 574 нит) и насыщенность цветовой гаммы sRGB (224% против 128,5%).
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