iPhone X оказался мощнее Samsung Galaxy Note9

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Казалось бы, новинке ничто не мешало стать одним из самых производительных смартфонов на рынке. Но в искусственных тестах Galaxy Note9 проиграл анонсированному почти год назад iPhone X.Судите сами. Тест производительности в Geekbench 4:iPhone X — 10 357 балловOnePlus 6 — 9 088Galaxy Note9 — 8 876А вот результаты тестирования Slingshot Extreme (от 3DMark):OnePlus 6 — 5 124 баллаiPhone X — 4 994Galaxy Note9 — 4 639LG G7 — 4 201Единственное, в чем Galaxy Note9 превосходит iPhone X — это яркость дисплея (604 против 574 нит) и насыщенность цветовой гаммы sRGB (224% против 128,5%).