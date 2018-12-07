Застраивать территорию в районе Алма-Атинской высотками планирует компания «Талисман»
7 декабря 2018 21:34
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Эксперты считают эту локацию достаточно перспективной. По сути, это немногие оставшиеся в городе свободные площадки. «Территория интересна тем, что здесь отселять граждан не нужно, земля фактически свободна от какой-либо застройки. Кроме того, это черта города, транспортная инфраструктура хорошая, видимо, расчет застройщиков идет как раз на это», — комментирует Алексей директор трастовой компании «Технологии управления» Ульянин.
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