Запуск завода Knauf в Чапаевске могут перенести
9 августа 2017 12:06
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По словам директора по логистике Knauf в СНГ Светланы Витязевой-Хуссман, запрет бьет по рентабельности предприятия. «Экономисты нам говорят, что завод в новых условиях не будет рентабелен. У нас дешевая и тяжелая продукция, уже сейчас организации, с которыми у нас заключены контракты, предупреждают, что не смогут производить разгрузочные работы», - сказала она, подчеркнув, что ограничение негативно влияет на инвестиционный климат Самарской области, пишет "ФедералПресс".
В 2014 году компания Knauf приступила к строительству завода сухих гипсовых смесей. Инвестиции в проект оценивались в 1,2 млрд рублей. Запустить предприятие планировали еще весной 2017 года, но пока этого не произошло.
Напомним, в мае 2017 года самарская губернская дума законодательно ограничила въезд большегрузов в Самару. Согласно новому закону, автомобили тяжелее восьми тонн смогут въезжать в город только после 22.00 и до 6.00. В региональном министерстве транспорта объявили, что схему запрета, которая определит, по каким улицам фуры все-таки смогут проезжать днем, разработают вместе с представителями бизнеса. Против запрета уже выступили промышленники, строители и ретейлеры.
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