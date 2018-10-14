Запасов на борту МКС экипажу хватит до следующего лета

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— До лета будущего года и даже больше. Резервы — это запасы топлива, кислорода, воды, продуктов, — пояснил он во время выступления на форуме "Наука 0+" в МГУ.Ранее сообщалось, что видеорегистратор и данные телеметрии "Союза-ФГ", который потерпел аварию 11 октября почти сразу после старта с Байконура, доставлены в ракетно-космическую корпорацию "Энергия".Также заявлялось, что очередная экспедиция может отправиться на Международную космическую станцию к концу ноября — началу декабря.