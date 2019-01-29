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Замглавы "Росгеологии" снят с должности из-за скандального видео

29 января 2019 15:17
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В соцсетях появились кадры его нецензурного общения с упоминанием сексуальных отношений на работе.
Первый заместитель генерального директора "Росгеологии" Руслан Горринг снят с должности. Такое решение принял министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Поводом для этого стало появившееся в Интернете видео с неподобающим поведением чиновника,  сообщает life.ru  со ссылкой РИА "Новости".

— После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга", — сообщила агентству пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.

На видео, которое накануне появилось в соцсетях, человек, похожий на Горринга, обсуждает сексуальные отношения с подчинёнными и требует, чтобы его собеседница "стучала" на работе.

Руслан Горринг занял должность первого заместителя генерального директора холдинга в 2015 году. 



Фото: "Росгеология"
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