Замглавы "Росгеологии" снят с должности из-за скандального видео
29 января 2019 15:17
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— После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга", — сообщила агентству пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.
На видео, которое накануне появилось в соцсетях, человек, похожий на Горринга, обсуждает сексуальные отношения с подчинёнными и требует, чтобы его собеседница "стучала" на работе.
Руслан Горринг занял должность первого заместителя генерального директора холдинга в 2015 году.
Фото: "Росгеология"
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