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Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг

10 сентября 2018 16:31
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Он запустит венчурный фонд, ориентированный в том числе на экологические технологии.
Как передает РБК, заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» по развитию Дмитрий Медников покинул госхолдинг. Об этом рассказал РБК сам Медников, уточнив, что официально перестал работать в ВГТРК с 1 сентября.

У гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Дмитрия Медникова было, по информации РБК, десять заместителей, два из которых имеют статус первого. Это гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и занявший пост первого заместителя Добродеева после президентских выборов, журналист ВГТРК, пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.

В пресс-службе ВГТРК отказались комментировать уход Медникова и уточнить количество заместителей Добродеева на данный момент.

Чем известен Дмитрий Медников

Медников начал работу в ВГТРК в 2000 году в качестве редактора-корреспондента программы «Международная панорама». С 2006 по 2012 год был главным редактором информационного канала «Вести 24» (сейчас «Россия 24»). В сентябре 2009-го назначен на пост заместителя гендиректора ВГТРК. С января 2010-го по апрель 2013 года был также главным редактором телеканала «Россия 2».

В последние годы Медников активно занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом» (в АО «Цифровое телевидение» у ВГТРК 58,71%, у «Ростелекома» — 41,29%). Сейчас у этого СП 19 каналов собственного производства, наиболее известный из них — запущенный летом 2014 года «Мульт».

По итогам прошлого года по размеру среднесуточной доли аудитории среди всех зрителей старше четырех лет этот анимационный канал для детей обгонял таких эфирных вещателей, как «Россия К» или «Че»: по данным Mediascope, 1,4% против соответственно 1,2 и 0,9%. Суммарная доля всех каналов «Цифрового телевидения» в 2017 году составила 4,4% от всего просмотра ТВ в России, продемонстрировав самый высокий рост показателей среди тематических вещателей, указано в отчете ВГТРК. При этом госхолдинг подчеркивает, что «Цифровое телевидение» развивается исключительно за счет собственных средств — «без привлечения заемных средств или государственного финансирования».

Выручка «Цифрового телевидения» в 2017 году по МСФО увеличилась на 16%, почти до ​3 млрд руб., чистая прибыль составила 74 млн руб. против 67 млн руб. убытка годом ранее, указано в отчетности «Ростелекома». По всей ВГТРК есть только данные РСБУ: выручка в 2017 году — почти 30,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб., при этом из бюджета госхолдинг получил субсидий на 23,8 млрд руб.

В последние два года «Цифровое телевидение» активно занималось дистрибуцией своего контента за рубеж. Международные версии на английском и испанском языках появились у «Мульта» и «Моей планеты».

Медников с 2013 года возглавлял совет директоров «Цифрового телевидения», но весной этого года покинул пост. Тогда же сменился и гендиректор СП: вместо Кирилла Лыско компанию возглавил однокурсник топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Кириенко Роберт Гндолян.

В августе «Коммерсантъ» сообщил, что «Цифровое телевидение» после смены топ-менеджмента берет под контроль своих ключевых партнеров — продавца рекламы на детских каналах СП «0+ Медиа», дистрибьютора контента «Сигнал Медиа» и анимационную студию «Паровоз».

При этом в июне «Ростелеком» объявил о создании еще одного СП по развитию тематического ТВ. Наряду с ВГТРК партнером госоператора связи стала Национальная медиа группа, среди активов которой — РЕН ТВ, «Пятый канал», русскоязычные версии Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Cartoon Network.

Венчуры вместо ВГТРК

После ВГТРК Дмитрий Медников намерен заняться венчурным бизнесом. Сейчас, рассказал бывший топ-менеджер, идет регистрация юрлица инвестфонда — АО «Эквити-Алгоритм». Его единственным владельцем и руководителем станет Медников. В фонд будут привлекаться как российские, так и зарубежным инвесторы, обещает Медников.

Приоритеты инвестфонда — проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, ​а также «поиск талантов». «Вне зависимости от сферы их деятельности, будь то гуманитарная или естественно-научная», — констатировал Медников.


Фото: соцсети


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