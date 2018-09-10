Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг
10 сентября 2018 16:31
121
У гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Дмитрия Медникова было, по информации РБК, десять заместителей, два из которых имеют статус первого. Это гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и занявший пост первого заместителя Добродеева после президентских выборов, журналист ВГТРК, пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.
В пресс-службе ВГТРК отказались комментировать уход Медникова и уточнить количество заместителей Добродеева на данный момент.
Чем известен Дмитрий Медников
Медников начал работу в ВГТРК в 2000 году в качестве редактора-корреспондента программы «Международная панорама». С 2006 по 2012 год был главным редактором информационного канала «Вести 24» (сейчас «Россия 24»). В сентябре 2009-го назначен на пост заместителя гендиректора ВГТРК. С января 2010-го по апрель 2013 года был также главным редактором телеканала «Россия 2».
В последние годы Медников активно занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом» (в АО «Цифровое телевидение» у ВГТРК 58,71%, у «Ростелекома» — 41,29%). Сейчас у этого СП 19 каналов собственного производства, наиболее известный из них — запущенный летом 2014 года «Мульт».
По итогам прошлого года по размеру среднесуточной доли аудитории среди всех зрителей старше четырех лет этот анимационный канал для детей обгонял таких эфирных вещателей, как «Россия К» или «Че»: по данным Mediascope, 1,4% против соответственно 1,2 и 0,9%. Суммарная доля всех каналов «Цифрового телевидения» в 2017 году составила 4,4% от всего просмотра ТВ в России, продемонстрировав самый высокий рост показателей среди тематических вещателей, указано в отчете ВГТРК. При этом госхолдинг подчеркивает, что «Цифровое телевидение» развивается исключительно за счет собственных средств — «без привлечения заемных средств или государственного финансирования».
Выручка «Цифрового телевидения» в 2017 году по МСФО увеличилась на 16%, почти до 3 млрд руб., чистая прибыль составила 74 млн руб. против 67 млн руб. убытка годом ранее, указано в отчетности «Ростелекома». По всей ВГТРК есть только данные РСБУ: выручка в 2017 году — почти 30,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб., при этом из бюджета госхолдинг получил субсидий на 23,8 млрд руб.
В последние два года «Цифровое телевидение» активно занималось дистрибуцией своего контента за рубеж. Международные версии на английском и испанском языках появились у «Мульта» и «Моей планеты».
Медников с 2013 года возглавлял совет директоров «Цифрового телевидения», но весной этого года покинул пост. Тогда же сменился и гендиректор СП: вместо Кирилла Лыско компанию возглавил однокурсник топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Кириенко Роберт Гндолян.
В августе «Коммерсантъ» сообщил, что «Цифровое телевидение» после смены топ-менеджмента берет под контроль своих ключевых партнеров — продавца рекламы на детских каналах СП «0+ Медиа», дистрибьютора контента «Сигнал Медиа» и анимационную студию «Паровоз».
При этом в июне «Ростелеком» объявил о создании еще одного СП по развитию тематического ТВ. Наряду с ВГТРК партнером госоператора связи стала Национальная медиа группа, среди активов которой — РЕН ТВ, «Пятый канал», русскоязычные версии Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Cartoon Network.
Венчуры вместо ВГТРК
После ВГТРК Дмитрий Медников намерен заняться венчурным бизнесом. Сейчас, рассказал бывший топ-менеджер, идет регистрация юрлица инвестфонда — АО «Эквити-Алгоритм». Его единственным владельцем и руководителем станет Медников. В фонд будут привлекаться как российские, так и зарубежным инвесторы, обещает Медников.
Приоритеты инвестфонда — проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, а также «поиск талантов». «Вне зависимости от сферы их деятельности, будь то гуманитарная или естественно-научная», — констатировал Медников.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 сентября 2018 09:46
Подписан инвестиционный меморандум между Правительством Самарской области, Администрацией г.о. Тольятти и ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ». Экономика региона
209
7 сентября 2018 14:39
Компания "Транснефть-Приволга" занимает ключевое место в цепочке нефтедобычи - поставки товарной нефти на заводы РФ и стран зарубежья. Экономика региона
295
7 сентября 2018 13:00
Комплекс сможет обеспечить до 12 тыс. тонн единовременного хранения. Экономика региона
591
Финансы и Банки
10 сентября 2018 13:37
Компании обучатся международным бизнес-практикам и получат клиентов в лице российских и зарубежных корпораций. Финансы и Банки
103
7 сентября 2018 15:52
Финансы и Банки
246
6 сентября 2018 11:40
Развивать бизнес и не тратить время на рутину помогут бухгалтерские сервисы. Финансы и Банки
216
Строительство
6 сентября 2018 12:58
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
268
1 сентября 2018 21:22
Строительство
703
1 сентября 2018 21:11
Строительство
667
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
579
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1841
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1772
Бизнес
5 сентября 2018 19:29
Бизнес
278
5 сентября 2018 15:26
Бизнес
294
4 сентября 2018 15:21
РЖД планируют создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все «южные» поезда с Рязанского и Курского направлений. Бизнес
278
Новости компаний
10 сентября 2018 16:31
Он запустит венчурный фонд, ориентированный в том числе на экологические технологии. Новости компаний
120
8 сентября 2018 23:00
Компания полагает, что изменения могут коснуться цен на Apple Watch, наушники AirPods, компьютер Mac mini, аксессуары, зарядки. iPhone в этом списке нет. Новости компаний
539
8 сентября 2018 22:24
Шведский производитель товаров для дома в настоящий момент работает над системой умных жалюзи. Новости компаний
623
5 сентября 2018 14:00
.Представители Сызранского НПЗ отличились в финале корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Новости компаний
271
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
519
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
392
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
379
Транспорт
10 сентября 2018 10:33
Билеты по специальным тарифам можно приобрести до 13 сентября. Транспорт
834
6 сентября 2018 11:48
Горожан просят заранее планировать маршрут следования. Транспорт
216
6 сентября 2018 11:23
Там ведутся работы. Транспорт
238
5 сентября 2018 13:10
Их расположат в районе населенных пунктов. Транспорт
322
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
235
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
367
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
515
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
933
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1699
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1126
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
381
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
520
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1451
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1037
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1123
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1086
Мероприятия