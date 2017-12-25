Задорнов о финансовых проблем компании: «Росгосстрах» погорел из-за того, что ухитрился абсолютно ничего не сделать за десять лет»
25 декабря 2017 23:46
303
Распространенное мнение, что проблемы «Росгосстраха» связаны с высокими выплатами по ОСАГО, по его словам, не совсем корректно. «Так удобно подавать ситуацию», — считает Задорнов, который в конце ноября возглавил совет директоров страховой компании. По его мнению, «Росгосстрах» «погорел» из-за того, что, обладая уникальной позицией на рынке, «ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет».
«Ни с точки зрения ИT-платформы, технологий и управления сетью, которые находятся в ужасном состоянии, ни с точки зрения базовых принципов управляемости, — указал Задорнов. — В «Росгосстрахе» к тому же сверху донизу царило воровство. И после этого мы говорим, что компания погорела на ОСАГО?!» — добавил он.
По словам Задорнова, истоки проблем страховой компании следует искать в том, что ее бизнес-модель устарела и «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль».
«По всей видимости, акционеры «Росгосстраха» предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией», — резюмировал он.
До конца 2017 года, по словам Задорнова, будет утвержден бизнес-план на следующий год. Страховую компанию планируют докапитализировать, также будут сформированы новое правление и топ-менеджемент.
Однако сделать «Росгосстрах» вновь прибыльным «без серьезных регуляторных изменений на рынке невозможно», считает Задорнов, поэтому новое руководство планирует совместно с другими страховыми компаниями «предлагать различные изменения».
На то, что средняя страховая выплата «Росгосстраха» в первом полугодии 2017 года выше среднего по рынку на 70% и достигла почти 100 тыс. руб., в октябре обратили внимание аналитики АКРА (среднерыночная выплата — 57,6 тыс. руб.). Некоторые эксперты связали этот показатель с недобросовестностью отдельных сотрудников.
В самой страховой компании в разговоре с РБК это объясняли тем, что работают в «токсичных» регионах, где орудуют мошенники-автоюристы, а также тем, что на рынке «существует разная практика учета и отражения страховых выплат». «Росгосстрах» раскрывает данные о выплатах в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику, тогда как другие компании часто показывают судебные издержки как расходы по прочим статьям, заявили в пресс-службе «Росгосстраха».
О том, что холдинг «Открытие» может приобрести СК «Росгосстрах», источники РБК на страховом рынке сообщили в декабре 2016 года, однако сделка почти полгода не признавалась сторонами официально. Вместе с тем средства «Открытие» предоставляло группе «Росгосстраха» и без оформления юридического контроля.
Совокупно объем выделенных «Открытием» «Росгосстраху» средств в первом полугодии составлял 40 млрд руб. 29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» вместе с рядом его активов, в том числе с компанией «Росгосстрах», через Фонд консолидации банковского сектора. Согласно последним данным ЦБ оценивает затраты на санацию группы банка «Открытие» в 450 млрд руб.
Президент ВТБ24 и глава совета директоров Михаил Задорнов вступает в должность председателя правления банка «ФК Открытие» 1 января 2018 года.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 декабря 2017 10:54
Объектам коммерческой недвижимости в этом году не удалось побить рекорд прошлого. Экономика региона
198
23 декабря 2017 11:12
Эксперты уверены, что регионы смогут справится с задачей, если экономику не накроет новой волной кризиса. Экономика региона
294
22 декабря 2017 20:33
По заключенному сторонами соглашению, АФК «Система» обязуется возместить «Башнефти» 100 млрд руб. Привлечь средства на выплату помогут РФПИ и... Экономика региона
272
Финансы и Банки
25 декабря 2017 15:56
15 декабря состоялась защита групповых проектов на заседании аттестационной комиссии, в состав которой вошли руководители Поволжского банка, Корпоративного... Финансы и Банки
179
22 декабря 2017 22:28
Песню группы «Мумий Тролль» регулятор использовал в ролике, посвященном выходу новой купюры. В видео снялась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Финансы и Банки
379
22 декабря 2017 21:37
Достаточно востребованы дебетовые карты . Их с успехом используют для того, чтобы снимать наличные, оплачивать товары, услуг в магазинах, а также торговых... Финансы и Банки
71
Строительство
22 декабря 2017 09:05
Контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме Строительство
329
21 декабря 2017 17:26
Ремкомплект тормозных суппортов - гарантия своевременного ремонта тормозной системы. Строительство
78
21 декабря 2017 17:23
Сетка GITTER - великолепный материал для строительства оград и заборов. Строительство
74
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1024
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1004
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2053
Бизнес
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
270
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
89
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
703
Новости компаний
25 декабря 2017 23:46
Распространенное мнение, что проблемы «Росгосстраха» связаны с высокими выплатами по ОСАГО, по его словам, не совсем корректно. Новости компаний
303
25 декабря 2017 13:20
Оба российских внедорожника будут поставлять с новым оборудованием. Новости компаний
227
25 декабря 2017 10:44
Пассажиру придется остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту. Новости компаний
185
25 декабря 2017 09:28
АО «Теплант» начало выпуск сэндвич-панелей для стадиона «Екатеринбург Арена». На счету самарского производителя это четвертый из двенадцати... Новости компаний
97
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
144
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
179
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
242
Транспорт
25 декабря 2017 13:09
Советы дает ГИБДД. Транспорт
224
25 декабря 2017 11:49
Отмечается большое количество ДТП. Транспорт
198
25 декабря 2017 11:15
Сейчас этот вопрос прорабатывается. Транспорт
160
25 декабря 2017 09:58
О начале перевозок будет сообщено дополнительно. Транспорт
195
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5832
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2154
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9098
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2766
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10750
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3156
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2762
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1740
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2129
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2021
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1686
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3324
Мероприятия