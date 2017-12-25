Задорнов о финансовых проблем компании: «Росгосстрах» погорел из-за того, что ухитрился абсолютно ничего не сделать за десять лет»

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Распространенное мнение, что проблемы «Росгосстраха» связаны с высокими выплатами по ОСАГО, по его словам, не совсем корректно. «Так удобно подавать ситуацию», — считает Задорнов, который в конце ноября возглавил совет директоров страховой компании. По его мнению, «Росгосстрах» «погорел» из-за того, что, обладая уникальной позицией на рынке, «ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет».«Ни с точки зрения ИT-платформы, технологий и управления сетью, которые находятся в ужасном состоянии, ни с точки зрения базовых принципов управляемости, — указал Задорнов. — В «Росгосстрахе» к тому же сверху донизу царило воровство. И после этого мы говорим, что компания погорела на ОСАГО?!» — добавил он.По словам Задорнова, истоки проблем страховой компании следует искать в том, что ее бизнес-модель устарела и «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль».«По всей видимости, акционеры «Росгосстраха» предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией», — резюмировал он.До конца 2017 года, по словам Задорнова, будет утвержден бизнес-план на следующий год. Страховую компанию планируют докапитализировать, также будут сформированы новое правление и топ-менеджемент.Однако сделать «Росгосстрах» вновь прибыльным «без серьезных регуляторных изменений на рынке невозможно», считает Задорнов, поэтому новое руководство планирует совместно с другими страховыми компаниями «предлагать различные изменения».На то, что средняя страховая выплата «Росгосстраха» в первом полугодии 2017 года выше среднего по рынку на 70% и достигла почти 100 тыс. руб., в октябре обратили внимание аналитики АКРА (среднерыночная выплата — 57,6 тыс. руб.). Некоторые эксперты связали этот показатель с недобросовестностью отдельных сотрудников.В самой страховой компании в разговоре с РБК это объясняли тем, что работают в «токсичных» регионах, где орудуют мошенники-автоюристы, а также тем, что на рынке «существует разная практика учета и отражения страховых выплат». «Росгосстрах» раскрывает данные о выплатах в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику, тогда как другие компании часто показывают судебные издержки как расходы по прочим статьям, заявили в пресс-службе «Росгосстраха».О том, что холдинг «Открытие» может приобрести СК «Росгосстрах», источники РБК на страховом рынке сообщили в декабре 2016 года, однако сделка почти полгода не признавалась сторонами официально. Вместе с тем средства «Открытие» предоставляло группе «Росгосстраха» и без оформления юридического контроля.Совокупно объем выделенных «Открытием» «Росгосстраху» средств в первом полугодии составлял 40 млрд руб. 29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» вместе с рядом его активов, в том числе с компанией «Росгосстрах», через Фонд консолидации банковского сектора. Согласно последним данным ЦБ оценивает затраты на санацию группы банка «Открытие» в 450 млрд руб.Президент ВТБ24 и глава совета директоров Михаил Задорнов вступает в должность председателя правления банка «ФК Открытие» 1 января 2018 года. ​Фото: Екатерина Кузьмина / РБК