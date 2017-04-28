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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Задолженность теплоснабжающих организаций Самарской области превысила 1,3 млрд рублей

28 апреля 2017 11:19
144
Задолженность теплоснабжающих организаций Самарской области превысила 1,3 млрд рублей
Это ставит под угрозу стабильность газоснабжения области.

Просроченная задолженность теплоснабжающих предприятий Самарской области за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по оперативным данным на конец апреля 2017 года составляет 1,35 млрд рублей.
Самыми недисциплинированными плательщиками традиционно являются следующие предприятия:

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в разных муниципалитетах области-266,2 млн рублей;
МУП "ЖЭС" ( г. Сызрань) - 121,8 млн рублей;
ОАО "Нефтегорская ТЭК" (г.Нефтегорск) - 80,4 млн рублей;
МП "СтавропольРесурсСервис" (г. Тольятти) – 61,1 млн рублей;
МУП «КомХоз» (с.Камышла)-8,9 млн рублей;
ООО УК "РР-СХ"(с. Елховка) - 5,1 млн рублей.

Надо отметить, что ОАО "Нефтегорская ТЭК" имеет долги с сентября, а МП "СтавропольРесурсСервис", и ООО УК "РР-СХ"- с октября прошлого года.

«Именно низкая платежная дисциплина вышеперечисленных предприятий ставит под угрозу стабильность газоснабжения области. Кроме того, величина задолженности за газ прямо влияет и на размер инвестиций ПАО «Газпром» в различные областные проекты. Ответственность за плачевное состояние с платежами лежит не только на руководителях данных предприятий, но и на главах муниципалитетов, не желающих на протяжении уже ряда лет менять ситуацию с долгами»,-отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Игорь Усачев.

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