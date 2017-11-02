Жители Самары – потребители ПАО «Самараэнерго» сократили задолженность перед энергетиками на 4,5 млн рублей
2 ноября 2017 13:43
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В начале текущего года ПАО «Самараэнерго», как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Самарской области, приняло на обслуживание 37 тысяч жителей Самары - потребителей ООО «Сбыт-Энерго», сообщает компания.
Бывшим потребителям «Сбыт-Энерго» пришлось привыкать к новой форме расчетов за электроэнергию: в конце каждого месяца передавать показания приборов учета и оплачивать электроэнергию ежемесячно по выставленным счетам. Такой метод расчетов вызвал много вопросов. Так, в начале года в ПАО «Самараэнерго» ежедневно поступало порядка 10 письменных обращений от этих абонентов, около 50 человек ежедневно получали очную консультацию в Центрах обслуживания клиентов ПАО «Самараэнерго». На сегодняшний день большинство разногласий и вопросов удалось решить.
Особое внимание в работе с новыми потребителями было уделено должникам, а именно полутора тысячам потребителей, чей долг на начало года превышал 3000 рублей. В процессе работы были приняты все меры воздействия на должников: подано 46 заявлений в суд, разослано 245 предупреждений об ограничение электроэнергии, произведено 88 ограничений энергопотребления. Кроме того, 36 человек обратились в ПАО «Самараэнерго» за рассрочкой платежей и в настоящее время выплачивают задолженность частями. В результате дебиторская задолженность этой группы потребителей сократилась на 4,5 млн. руб. и составляет 18,5 млн. руб.
Для удобства клиентов в ПАО «Самараэнерго» функционирует он-лайн сервис «Личный кабинет». Он дает возможность не выходя из дома управлять своим лицевым счетом - передавать показания приборов учета, оплачивать потреблённую электроэнергию и получать счета в электронном виде. При этом потребитель может просматривать информацию о балансе, историю совершенных платежей и переданных показаний приборов учета, а также имеет доступ к актуальной справочной информации о тарифах и нормативах потребления. Cервис обладает простым и удобным интерфейсом, доступ к которому осуществляется круглосуточно.
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