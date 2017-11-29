Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за меся

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В октябре текущего года энергетиками филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» выявлено 30 случаев безучетного потребления электроэнергии. Как сообщает пресс-служба компании, жители Самарской области украли более 215 000 кВт/ч электроэнергии на сумму более 180 000 рублей.Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся получить электроэнергию в обход счетчика, а также предприятия малого бизнеса. По всем выявленным случаям составлены акты безучетного потребления.Противодействие хищениям электроэнергии сотрудники «Самарских распределительных сетей» ставят в число приоритетных задач. Одной из наиболее действенных мер являются рейды, в ходе которых работники районов электрических сетей предприятия совместно со специалистами управления безопасности выполняют осмотры приборов учета потребителей, снимают показания и проверяют, есть ли нарушения договоров поставки электроэнергии. Помимо полного возмещения материального ущерба, энерговорам грозит и административный штраф.Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии: 8(846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.