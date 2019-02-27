Жигулевская компания «АКОМ» прошла добровольную сертификацию «Сделано в России»

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Также «АКОМ» получил разрешение использовать на сайте компании и в рекламной продукции специального знака соответствия «Russian Exporter».Программа «Сделано в России» («Made in Russia») разработана Российским экспортным центром (РЭЦ) для повышения узнаваемости и активного продвижения отечественной продукции за рубежом. Весь комплекс мероприятий направлен на построение современного имиджа российского несырьевого экспорта, его защиту от подделок и контрафакта, значительное снижение маркетинговых и рекламных расходов.На сегодняшний день компания «АКОМ» является лидером отрасли химических источников тока в России. Аккумуляторами, произведенными на заводе в Жигулевске, оснащается половина всех выпускаемых на территории России легковых автомобилей, компания обеспечивает 65% российского экспорта стартерных батарей. На заводе усовершенствовано производство аккумуляторов EFB, разработаны батареи AGM и GEL, которые включены в план мероприятий по импортозамещению РФ, передает пресс-служба Минпрома СО.