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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Жигулевская компания «АКОМ» прошла добровольную сертификацию «Сделано в России»

27 февраля 2019 16:44
67
Также «АКОМ» получил разрешение использовать на сайте компании и в рекламной продукции специального знака соответствия «Russian Exporter».
Компания «АКОМ» - ведущий производитель и экспортер аккумуляторных батарей в России - успешно прошла первый этап добровольной сертификации «Сделано в России» и включена в Реестр добросовестных экспортеров.

Также «АКОМ» получил разрешение использовать на сайте компании и в рекламной продукции специального знака соответствия «Russian Exporter».

Программа «Сделано в России» («Made in Russia») разработана Российским экспортным центром (РЭЦ) для повышения узнаваемости и активного продвижения отечественной продукции за рубежом. Весь комплекс мероприятий направлен на построение современного имиджа российского несырьевого экспорта, его защиту от подделок и контрафакта, значительное снижение маркетинговых и рекламных расходов.

На сегодняшний день компания «АКОМ» является лидером отрасли химических источников тока в России. Аккумуляторами, произведенными на заводе в Жигулевске, оснащается половина всех выпускаемых на территории России легковых автомобилей, компания обеспечивает 65% российского экспорта стартерных батарей. На заводе усовершенствовано производство аккумуляторов EFB, разработаны батареи AGM и GEL, которые включены в план мероприятий по импортозамещению РФ, передает пресс-служба Минпрома СО.
 
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