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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

"Яндекс" презентовал свой первый смартфон

5 декабря 2018 21:18
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Девайс получил название
Отличительной особенностью девайса будет глубокая интеграция с голосовым помощником "Алиса". "По вашей просьбе "Алиса" готова поставить музыку, запустить игру, построить маршрут, вызвать такси, поставить напоминание или набрать номер мамы", — говорится в сообщении компании. С помощью ассистента "Яндекс. Телефон" не только отвечает на запросы пользователя, но и выдаёт релевантную справочную информацию, позволяет управлять устройством и, например, имеет функцию определителя номера, передает life.ru.

Аппарат оснащён 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей, процессором Snapdragon 630, 64 Гб встроенной памяти (есть слот под карты памяти), аккумулятором ёмкостью 3050 мАч. "Яндекс. Телефон" имеет двойную основную камеру разрешением 16 и 5 мегапикселей, NFC для бесконтактных платежей, на задней панели находится дактилоскопический сенсор. Устройство получило алюминиевый корпус, покрытый с обеих сторон стеклом Gorilla Glass. Девайс производится на Тайване.

По словам компании, новый телефон предназначен в первую очередь для демонстрации возможностей сторонним производителям. На данном этапе вендор не рассчитывает на массовость устройства и не раскрывает планы по продажам.

Продажи смартфона стартуют завтра в фирменном магазине "Яндекса". 7 декабря он будет доступен в сетях "М. Видео", "Эльдорадо", "Билайн". Стоимость устройства составит 17 990 рублей. Вместе с телефоном пользователи получат полугодовую подписку на "Яндекс. Плюс" и бонусы от фирменных сервисов "Такси" и "Деньги". 



Фото: © Яндекс/ life.ru.
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