"Яндекс" начал снимать сериалы

105

Первые работы "Яндекс" покажет в начале 2020 года. По результатам премьер будет принято решение, необходимо ли производить собственный контент на постоянной основе российской компании.В настоящий момент финальные договорённости достигнуты как минимум по двум проектам. Речь идёт о сериале "Министерство (о чиновниках и коррупции), а также о детективе "Водоворот". Режиссёром первого выступит Роман Волобуев, второй снимет Андрей Стемпковский.Согласно предварительной информации, "Яндекс" готов выделять бюджеты, сопоставимые с годовыми зарплатами на десятки сериалов крупного российского телеканала. На выпуск 8–10 оригинальных сериалов компании хватит 1,5 миллиарда рублей в год. Таким образом, "Яндекс" планирует развивать свой онлайн-кинотеатр на базе "Кинопоиска", а также увеличить число платных подписчиков.Фото: соцсети