Яндекс и Mail.ru поддержали изоляцию интернета в России
20 января 2019 13:50
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Слухи о его возможном введении на территории России ведутся уже несколько лет.
В Mail.ru убеждены, что даже в том случае, если предложенные в законопроекте меры никогда не пригодятся, «их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно».
Представители Яндекса подчеркнули, что законопроекту необходима серьезная доработка, но сам он «вовремя направлен на защиту российского сегмента интернета».
МТС отметил, что в документе нет четкой градации ответственных за убытки в случае сбоев в сетях связи. Без них принимать закон нельзя.
Мегафон также придерживается такой позиции, уверяя, что в нынешнем виде ответственность за проблемную связь ложится на плечи операторов.
Идея подобной инициативы в создании в России инфраструктуры, способной обеспечить независимую работу интернет-ресурсов в том случае, если доступ к зарубежным серверам будет утерян.
В ходе заседания законопроект поддержали Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, Федеральная служба по экспортному и техническому контролю, ФСО.
Фото: соцсети
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