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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Xiaomi отреагировала на обвинения в повышенном уровне излучения у смартфонов

10 февраля 2019 14:12
133
По словам пресс-службы компании, устройства соответствуют нормам, установленным в различных регионах.
Пресс-служба Xiaomi прокомментировала обвинения в слишком высоком уровне электромагнитного излучения у Mi A1 и других смартфонов, сообщает life.ru  со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее Немецкая федеральная служба по защите от радиации назвала смартфоны с самым высоким уровнем излучения. На первом месте расположился Xiaomi Mi A1, на третьем — Mi Max 3, на шестом — Mi MIX 3.

В пресс-службе отметили, что компания заботится о здоровье пользователей и строго соблюдает все установленные нормы. На рынках, следующих ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 Вт на килограмм, уровень излучения Mi A1 составляет 1,75 Вт на килограмм. В регионах, где следуют нормативам Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 Вт на килограмм.

Mi A1 — бюджетный смартфон 2017 года. Его особенность — чистый Android, без сторонних прошивок. Телефон, как и вся линейка, выпускался по программе Android One. 


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