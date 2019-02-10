Xiaomi отреагировала на обвинения в повышенном уровне излучения у смартфонов
10 февраля 2019 14:12
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Ранее Немецкая федеральная служба по защите от радиации назвала смартфоны с самым высоким уровнем излучения. На первом месте расположился Xiaomi Mi A1, на третьем — Mi Max 3, на шестом — Mi MIX 3.
В пресс-службе отметили, что компания заботится о здоровье пользователей и строго соблюдает все установленные нормы. На рынках, следующих ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 Вт на килограмм, уровень излучения Mi A1 составляет 1,75 Вт на килограмм. В регионах, где следуют нормативам Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 Вт на килограмм.
Mi A1 — бюджетный смартфон 2017 года. Его особенность — чистый Android, без сторонних прошивок. Телефон, как и вся линейка, выпускался по программе Android One.
Фото: соцсети
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