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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Xiaomi больше не будет выпускать доступные смартфоны

7 марта 2019 20:09
69
Руководству компании надоело, что бренд часто ассоциируется с дешевыми смартфонами.
Руководству компании надоело, что бренд часто ассоциируется с дешевыми смартфонами. Об этом заявил генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, передает iphones.ru со ссылкой на TechNode.

Отвечая на вопросы издания TechNode, руководитель Xiaomi Лей Цзюнь сказал, что в будущем флагманы подорожают. Однако сразу добавил, что подорожание будет незначительным:

- На самом деле, мы хотим избавиться от сложившейся репутации, когда все знают, что наши телефоны стоят дешевле 2000 юаней (20 тыс. рублей). Мы хотим вкладывать еще больше и выпускать еще более интересные продукты. Думаю, я могу заявить, что мы в последний раз выпустили флагман дешевле 3000 юаней (30 тыс. рублей). В будущем наши телефоны могут подорожать. Но не намного.

3000 юаней — это начальная цена Xiaomi Mi9 в Китае. В последние годы производители поднимают цены, чтобы сделать свои устройства еще более премиальными. Xiaomi решила последовать их примеру, хотя, вероятно, их телефоны по-прежнему будут заметно дешевле.

Заявление Цзюня не является неожиданным. В начале этого года компания отделила бюджетный бренд Redmi от Xiaomi. 


Фото:    iphones.ru
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