WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
2 января 2019 16:06
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Владельцы телефонов на данных операционных системах не смогут создавать новые аккаунты WhatsApp. А со временем уже скачанные приложения могут перестать работать на таких устройствах.
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