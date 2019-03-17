Вы монополисты. Spotify ответила на претензии Apple

103

В опубликованном Variety заявлении Spotify говорится: «каждый монополист будет утверждать, что он не сделал ничего плохого». Ответ Apple полностью соответствовал их ожиданиям."Каждый монополист говорит, что он не сделал ничего плохого, и что ему интересны желания конкурентов и потребителей. Таким образом, реакция Apple на нашу жалобу в Европейскую комиссию не нова и полностью соответствует нашим ожиданиям.Мы подали жалобу, потому что действия Apple наносят ущерб конкуренции и пользователям и являются явным нарушением закона. Apple убеждена, что iOS-пользователи Spotify являются клиентами Apple, а не клиентами Spotify", - говорится в заявлении.Теперь дело за Европейской комиссией, рассматривающей дело американцев и шведов. Только после ее решения будет видно, какие нас ждут изменения.