Вы монополисты. Spotify ответила на претензии Apple
17 марта 2019 22:39
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В опубликованном Variety заявлении Spotify говорится: «каждый монополист будет утверждать, что он не сделал ничего плохого». Ответ Apple полностью соответствовал их ожиданиям.
"Каждый монополист говорит, что он не сделал ничего плохого, и что ему интересны желания конкурентов и потребителей. Таким образом, реакция Apple на нашу жалобу в Европейскую комиссию не нова и полностью соответствует нашим ожиданиям.
Мы подали жалобу, потому что действия Apple наносят ущерб конкуренции и пользователям и являются явным нарушением закона. Apple убеждена, что iOS-пользователи Spotify являются клиентами Apple, а не клиентами Spotify", - говорится в заявлении.
Теперь дело за Европейской комиссией, рассматривающей дело американцев и шведов. Только после ее решения будет видно, какие нас ждут изменения.
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