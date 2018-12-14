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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

"Войдёт в историю". Рогозин показал новые кадры операции по обследованию "Союза"

14 декабря 2018 19:19
56
Глава
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что операция по вскрытию обшивки "Союза МС-09" космонавтами войдёт в историю, передает life.ru.

Он также опубликовал фотографии одного из участников событий — Олега Кононенко.

— Олег Кононенко только что прислал мне эти фото, приписав к ним: "Экстрима хватило".

"Действительно, эта операция по праву войдёт в историю мировой космонавтики. С красными полосками на скафандре вы видите Кононенко, с синими — Сергея Прокопьева", — написал Рогозин в "Твиттере".

Напомним, 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, 12 декабря космонавты Кононенко и Прокопьев провели в открытом космосе около восьми часов. Ранее "Роскосмос" показал кадры их работы 


Фото:   Твиттер
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