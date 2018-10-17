Vertu жива. И скоро покажет новый лакшери смартфон
17 октября 2018 22:13
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Совершенно внезапно компания, которая теперь принадлежит китайскому холдингу, анонсировала дату проведения очередной презентации.
17 октября журналистов пригласили на мероприятие, которое пройдет под лозунгом “Live or Die” — «живи или умри».
Красиво оформленные пригласительные всячески подчеркивают премиальность бренда.
Что именно покажет компания, неизвестно. Если верить источникам, то уже завтра состоится презентация смартфона, который полностью разрабатывала китайская TCL. От Vertu же и «английской чопорности» в нем останется лишь логотип и дорогие материалы.
Фото: iphones.ru
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