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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Vertu удивила весь мир смартфоном Aster P за 340 тыс. рублей

18 октября 2018 22:34
84
Vertu Aster P уже доступен для предзаказа в Китае, старт продаж состоится 30 октября.
Vertu удивила весь мир смартфоном Aster P за 340 тыс. рублей

В прошлом году Vertu объявила себя банкротом. Как же удивительно было увидеть приглашение на презентацию новых смартфонов в этом году, передает iphones.ru со ссылкой на Android Authority.

И элитный смартфон-мейкер смог вернуться к истокам и выделиться «фирменной» ценой. Встречайте премиальный смартфон Vertu Aster P.

Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с сапфировым покрытием и диагональю 4,97 дюйма, а также разрешением Full HD. Производитель обещает, что гаджет будет просто нереально поцарапать или разбить.

Поскольку это люксовый девайс, то и корпус у него должен быть особенным: из титана, а задняя крышка отделана кожей крокодила и ящерицы.

За производительность Vertu Aster P отвечает Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составила 3200 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. она происходит через порт USB-C.

Основная камера — 12 МП, фронталка на 20 МП.

Как и положено компании, все смартфоны Vertu собираются вручную, а на лотке для SIM-карт выгравировано имя мастера.

Есть две версии смартфона: базовая с простым титановым корпусом обойдётся в $5167, премиальная с декоративными элементами из натурального золота производитель оценил в $14 000.

Vertu Aster P уже доступен для предзаказа в Китае, старт продаж состоится 30 октября. 


Фото:    iphones.ru
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