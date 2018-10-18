Vertu удивила весь мир смартфоном Aster P за 340 тыс. рублей
18 октября 2018 22:34
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В прошлом году Vertu объявила себя банкротом. Как же удивительно было увидеть приглашение на презентацию новых смартфонов в этом году, передает iphones.ru со ссылкой на Android Authority.
И элитный смартфон-мейкер смог вернуться к истокам и выделиться «фирменной» ценой. Встречайте премиальный смартфон Vertu Aster P.
Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с сапфировым покрытием и диагональю 4,97 дюйма, а также разрешением Full HD. Производитель обещает, что гаджет будет просто нереально поцарапать или разбить.
Поскольку это люксовый девайс, то и корпус у него должен быть особенным: из титана, а задняя крышка отделана кожей крокодила и ящерицы.
За производительность Vertu Aster P отвечает Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составила 3200 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. она происходит через порт USB-C.
Основная камера — 12 МП, фронталка на 20 МП.
Как и положено компании, все смартфоны Vertu собираются вручную, а на лотке для SIM-карт выгравировано имя мастера.
Есть две версии смартфона: базовая с простым титановым корпусом обойдётся в $5167, премиальная с декоративными элементами из натурального золота производитель оценил в $14 000.
Vertu Aster P уже доступен для предзаказа в Китае, старт продаж состоится 30 октября.
Фото: iphones.ru
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