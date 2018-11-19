В программу цифровой экономики могут внести право пользователей получать вознаграждение за данные, которые интересны компаниям

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Это прописано в планах мероприятий нацпрограммы, рассказал РБК директор направления «Нормативное регулирование» АНО Дмитрий Тер-Степанов. «Существуют правовые режимы, которые позволяют монетизировать результаты деятельности, один из наиболее близких — регулирование интеллектуальной собственности. Там предложены механизмы, когда авторы получают блага от своих произведений», — сказал он. Как заявил Тер-Степанов во время выступления на форуме «Кибербезопасность. Защита персональных данных», организованном «Ведомостями», концепция регулирования данных должна быть разработана до конца года.Тер-Степанов также пояснил, что сейчас рабочая группа обсуждает основные положения текста будущей концепции. В каком именно виде будут получать поощрение пользователи (денежное вознаграждение, бонусы, скидки или другое), обсудит бизнес-сообщество при участии представителей государства.Это не первая попытка прописать в законодательстве возможность монетизации пользователями их данных. В прошлом году Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) разработал поправки в закон «О персональных данных», предложив создавать специальные компании-посредники, которые по договоренности с пользователем могли бы управлять его согласием на использование данных. По замыслу разработчиков, компания должна сообщать посреднику, какие данные ей нужны. Тот, обладая согласием на обработку, мог бы предоставить ссылку на массив данных компании. При этом получатель должен платить оператору данных, компания-посредник — получать комиссию, а пользователь — вознаграждение, размер которого определял бы оператор.Однако, как пояснила РБК директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович, поправки фонда не поддержал российский бизнес. В организации не отказались от идеи отрегулировать этот вопрос. «Мы по-прежнему видим необходимость регулирования оборота персональных данных так, чтобы обеспечить возможность обращения данных на рынке, при этом сохранив за субъектом право контролировать их оборот, сделать механизм обработки, сбора для обработки данных юридически и технически более прозрачным», — сказала Орехович.Кому нужны наши данныеОбъем российского рынка пользовательских данных, по подсчетам журнала РБК, в прошлом году составил не менее 3,3 млрд руб. «Спрос на персональные данные сейчас велик, но проблема в том, что существует много барьеров, которые не позволяют этому рынку развиваться. Пользователь должен стать участником рынка данных, бенефициаром оборота персональных данных», — говорит гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» (бренд IDX) Светлана Белова.По словам главы IDX, сейчас законодательно не прописана обязанность оператора персональных данных передавать хранящуюся у него информацию о пользователе самому пользователю. «Следовательно, человек не знает, какие ​данные о нем хранятся у оператора. Представители бизнеса, которые заинтересованы в этой информации, также не знают, что именно хранится у оператора и насколько эта информация достоверна», — говорит она.Крупные операторы готовы делиться аналитикой на основе данных, которые они собирают, но бизнесу эта обезличенная информация уже не так интересна. «Компании хотят знать все о конкретном человеке, [чтобы делать] персональный скоринг. Самый разумный вариант — создание маркетплейса (площадки электронной торговли. — РБК) с данными — аналогичные приложения есть в Европе и США, — который бы мог связать напрямую продавца, то есть пользователя, и покупателя, то есть бизнес», — уверена Белова.Среди отраслей с высоким спросом на персональные данные она назвала банковский сектор, рынок страхования, логистики и транспорта (в частности, сервисы каршеринга), электронную коммерцию.