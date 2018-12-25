В минпроме СО прошло совещание с участием представителей АО «Транснефть – Приволга» и "РКЦ "Прогресс"
25 декабря 2018 19:33
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Обсуждались вопросы противодействия хищениям нефти и продуктов ее переработки из магистральных трубопроводах.
Разработки "РКЦ "Прогресс" по космическом мониторингу объектов могут повысить эффективность выявления несанкционированных врезок в нефтетрубопроводы, а также аварий и разливов нефти, передает @minprom_samreg.
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